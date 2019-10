In Ischgl verlor vor fast genau zwei Jahren ein Lkw-Fahrer (37) aus Arzl im Pitztal bei einem Arbeitsunfall sein Leben. Der Familienvater wurde beim Entladen eines Tiefladers von einer herabfallenden Rampe am Kopf getroffen. War schon zuvor ein Defekt an der Rampe bekannt? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines langwierigen Prozesses am Bezirksgericht Landeck.