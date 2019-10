Das Fresko wurde in einem Areal gefunden worden, in dem die Forscher bis dato noch nie gegraben hatten. Das Wandbild mit den beiden Gladiatoren, die klar an ihren unterschiedlichen Rüstungen zu erkennen sind, ist rund einen Meter breit und 1,5 Meter hoch. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini mit sprach von einem „beispiellosen Fund der Archäologen“.