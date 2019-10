Preisträgerin Duflo: Dachte, ich müsste älter sein

Die Ökonomin Esther Duflo hat nach eigener Aussage nicht damit gerechnet, bereits in ihrem Alter mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet zu werden. Sie hätte gedacht, dass man viel älter sein müsse, um sich den Preis zu verdienen, erklärte die 46-Jährige Französin, die in den USA am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) lehrt.