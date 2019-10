In der Steiermark kommen die Parteien allmählich in den Wahlkampfmodus für die (von Mai 2020) auf 24. November vorverlegte Landtagswahl. FPÖ und KPÖ haben ihre Listen erstellt, die SPÖ hielt am Samstag in der oststeirischen Industriestadt Weiz ihren Auftakt ab. Die ersten Plakate sind affichiert, vor allem von FPÖ, Grünen und KPÖ. Die Sozialdemokraten stellten am Freitag die erste Plakat-Welle vor.