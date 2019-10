Cori „Coco“ Gauff hat am Sonntag ihren Sensations-Lauf beim mit 250.000 Dollar dotierten Upper Austria Ladies in Linz mit dem Titel gekrönt. Die erst 15-jährige US-Amerikanerin besiegte die lettische Ex-French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko mit 6:3,1:6,6:2 und sicherte sich damit ihren ersten WTA-Siegerscheck. Gauff ist die jüngste Tour-Siegerin seit Nicole Vaidisova vor 15 Jahren in Taschkent.