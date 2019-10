Mehr als 270.000 Vorarlberger Wahlberechtigte können am Sonntag ihre Stimme bei den Landtagswahlen abgeben - theoretisch. Denn nicht jeder Wähler konnte auch tatsächlich sein Kreuzerl bei der Wahl setzen. Der Grund: Im Vorfeld beantragte Wahlkarten kamen in mehreren Fällen nicht bei den Stimmberechtigten an, trotz rechtzeitiger Beantragung. Der Unmut ist groß, Betroffene fühlen sich um ihr Wahlrecht betrogen.