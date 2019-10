Wrabetz zu neuem Präsidenten gewählt

Neben dem Preis für Armin Wolf erhielt der ORF noch weitere Auszeichnungen. So gewann das Ö1-Hörspiel „Höllenkinder“ in der Kategorie „Radio Fiction“, teilte das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen am Samstag mit. In der Kategorie „Television Fiction“ erreichte zudem das historische ORF-2-Drama „Das Wunder von Wörgl“ einen zweiten Platz. Insgesamt waren sieben ORF-Produktionen für Preise in den verschiedenen Kategorien nominiert. Generaldirektor Alexander Wrabetz wurde außerdem zum Präsidenten des „Prix Europa“ gewählt.