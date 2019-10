Noch vor dem ersten Zeittraining hatten die Teams Gewissheit: Heute bleibt der Suzuka Racing Course geschlossen. Supertaifun „Hagibis“ soll nämlich dann mit Sturmspitzen mit bis zu 270 km/h in der Provinz Kinkii, rund 150 Kilometer nordöstlich von Suzuka, an Land treffen, Starkregen samt Überschwemmungen bringen. Gegenmittel der Fahrer: die Playstation.