„Jede Schwangere kann ihr Kind zur Welt bringen“

Und der Stadtrat weiter: „Jede Schwangere kann ihr Kind in Wien zur Welt bringen, wenn sie will. Wir haben keinen Engpass in der Neonatologie.“ Wut-E-Mails würden nichts bringen und seien eher Ausdruck eines schlechten Führungsstils. Schweren Personalmangel attestiert aber auch der erste Infrastrukturbericht im Gesundheitswesen. Demnach fehlen 300 Spitalsärzte sowie 300 Kassenmediziner im niedergelassenen Bereich.