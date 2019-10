Frankreich sieht die Europäische Union nach dem Aus für seine Kommissionskandidatin Sylvie Goulard, für das Präsident Emmanuel Macron die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verantwortlich macht, in einer „schweren institutionellen Krise“. Ohne einen französischen Kandidaten könne die neue EU-Kommission ihre Arbeit nicht wie geplant zum 1. November aufnehmen, warnte Europa-Staatssekretärin Amelie de Montchalin am Freitag im Radiosender France Inter. In EU-Ratskreisen ist bereits von einem „Nachsitzen“ für das Team von Jean-Claude Juncker die Rede. Dieses könnte demnach rund einen Monat dauern.