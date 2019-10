Nach sechs Monaten Herstellungszeit in London ist die Wachsfigur von Richard Lugner fertig und in Wien eingetroffen. Der Baumeister und Societylöwe enthüllte am Donnerstagabend bei Madame Tussauds im Wiener Prater schließlich sein Ebenbild aus Wachs. In Referenz zu seinen Auftritten am Opernball trägt die Figur Frack, Lackschuhe und Zylinder. Als Kulisse dient ein Nachbau des Würstelstandes bei der Oper.