Über glühende Kohlen: Promi-Feuerlauf in Wien

Feuerlauf mit Prominenten

Doch damit nicht genug: Bereits in den ersten Tagen wird es besonders hot! Beim Feuerlauf am 15. Oktober lernen bekannte Persönlichkeiten, über heiße Kohlen zu laufen. Stars wie Edi Finger jr., Willi Gabalier, Jürgen Peindl, Alf Poier, Mia Nova oder James Cottriall haben bereits angekündigt, mitzumachen. Motivationscoach Martin Winkelhofer bereitet die Promis in einem zweistündigen Seminar darauf vor. Neben spektakulären Bildern, heißen Szene ist vor allem viel Spaß zu erwarten.