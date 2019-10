Ginge es bei der Regierungsbildung nur um inhaltliche Überschneidungen, wäre der Koalitionspartner in Sekundenschnelle gefunden. ÖVP und FPÖ sind bei vielen Themen kaum voneinander zu unterscheiden, auch das Programm wäre schon vorhanden. Allerdings würden die Sympathiewerte von Sebastian Kurz wohl ebenso rasch sinken - nicht nur in Österreich. Und der Liebesentzug von jenseits der Grenzen würde den Ex- und Bald-wieder-Kanzler, dem sein internationales Ansehen extrem wichtig ist, tatsächlich treffen.