„Ausdruck für Antisemitismus in Europa“

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bezeichnete den Angriff als einen „weiteren Ausdruck für Antisemitismus in Europa“. Die Attacke habe am „heiligsten Tag für unser Volk“, sagte er in einer Mitteilung seines Büros. „Ich fordere die Behörden in Deutschland auf, weiterhin entschlossen gegen das Phänomen des Antisemitismus vorzugehen“, fügte der Premierminister hinzu.