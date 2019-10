Manchmal lässt sich bei der Geburt das Geschlecht des Kindes nicht eindeutig erkennen. Mitunter zeigen sich Anzeichen erst im Zuge der Pubertät (Brustentwicklung bei Buben, fehlende Menstruation bei Mädchen). „Wir wollen die Angst vor Varianten der Geschlechterentwicklung nehmen, ebenso Toleranz gegenüber statistischen Abweichungen von der ,Norm‘ signalisieren“, betont Univ.-Prof. Dr. Gabriele Häusler, Leiterin der Ambulanz für pädiatrische Endokrinologie und Osteologie der MedUni Wien auf dem Europäischen Kongress für pädiatrische Endokrinologie in Wien. „Die Kinder werden heute in ihrer Individualität gesehen, ihre Familien psychologisch betreut und Selbsthilfegruppen in das Management mit einbezogen“, erläutert Dr. Stefan Riedl, pädiatrischer Endokrinologe im St. Anna Kinderspital. Möglichst vermieden werden heute jedenfalls sehr frühe, irreversible Eingriffe. Ausnahmen in gewissen Fällen: eine notwendige Hormontherapie, Harnröhrenverlegung oder die Entfernung von funktionslosen Keimdrüsen, die sich zu einem Tumor entwickeln können.