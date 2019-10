Das Fahrzeug wurde quer über die Fahrbahn geschleudert. Der Lenker und seine Ehefrau (70) wurden verletzt ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht, ein weiterer Insasse (33) wurde dorthin mit dem Notarztheli geflogen. An der Bergung und anschließenden Aufräumungsarbeiten waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Saalfelden und Weißbach bei Lofer beteiligt. Die Straße musste für 40 Minuten gesperrt werden.