Mit einer Trauerfeier hat die Pariser Polizei Abschied von den vier Todesopfern der Messerattacke von vergangener Woche genommen. An der Zeremonie im Innenhof des Polizei-Hauptquartiers nahmen am Dienstag zahlreiche Vertreter des französischen Staats teil. Präsident Emmanuel Macron sagte in einer Ansprache, er verbeuge sich im Namen der Nation vor den Toten. „Sie sind im Dienst gestorben“, betonte er. Macron kündigte einen „unnachgiebigen Kampf“ gegen „den islamistischen Terrorismus“ an und rief die Gesellschaft zur „Wachsamkeit“ auf.