Patrick Pongratz ist 24 Jahre jung und ein großer IT-Experte. Zahlreiche Siege heimste Patrick in den letzten Jahren bei Hacker-Bewerben, etwa der Cyber-Challenge in der vergangenen Woche in Fürstenfeld, ein. Aber auch international räumte und räumt der Mitarbeiter eines global agierender Technologiekonzern mit Sitz in Wien zahlreiche Preise ab.