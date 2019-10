Österreichs Teamchef Franco Foda hat der Darstellung von Israels Sportdirektor Willi Ruttensteiner am Dienstag widersprochen. Der Deutsche wies die klare Favoritenrolle, die der Oberösterreicher dem ÖFB-Team für das EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Wien zugeschoben hatte, am Dienstag in einer ÖFB-Pressekonferenz mit Hinweis auf die Ausgeglichenheit der Gruppe zurück.