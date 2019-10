Der Lastwagen krachte laut Ermittlungen gegen 17.20 Uhr an einer Kreuzung in sieben Fahrzeuge und schob diese zusammen. Mehrere Menschen seien dadurch in Autos eingeklemmt gewesen, so die Polizei. Wenige Meter entfernt ist eine Ampelkreuzung, an der sich häufig die Autos stauen. Von hier ist es nicht weit zu den Auffahrten der Autobahn 3 oder auf die Bundesstraße 49 nach Gießen.