„Ein starkes Österreich in einem gestärkten Europa“

Er lese manchmal in den Medien, dass er in Sachen Regierungsbildung klare Vorstellungen hätte, sagte Van der Bellen. „Einen Wunsch habe ich ganz sicher: Unabhängig von den Parteifarben in der Regierung wünsche ich mir eine rot-weiß-rote Regierung, das heißt, ein starkes Österreich in einem gestärkten Europa“, sagte er. „Mir ist nicht so wichtig, wer mit wem regiert, mir ist wichtig, wer wofür regiert.“