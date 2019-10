Erneut Wirbel um die SPÖ-Ortsgruppe Langenzersdorf (Niederösterreich): Nachdem diese bereits in der Vergangenheit mehrmals mit gewagten Aussagen gegenüber politischen Mitbewerbern negativ aufgefallen war, schoss sie nun mit einer neuen Provokation einmal mehr übers Ziel hinaus. In einem Facebook-Posting bezeichnete sie den Fünffachmord von Kitzbühel am Sonntagmorgen als „FPÖ-Amoklauf“.