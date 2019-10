„Alle Ziegen in meinem Stall sind krank, ich kann keine Zuchttiere mehr verkaufen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich“, ist Landwirt Wolfgang Mayrhuber sauer. Am 30. April 2016 bekam er die an der hochinfektiösen Krankheit Pseudotuberkulose leidenden Tiere vom Landeszuchtverband geliefert - seither kämpft er um sein Recht.