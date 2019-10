LASK startet furios

Der LASK startete furios, zeigte aber einmal mehr Schwächen in der Chancenauswertung. Goiginger hätte das Spiel in der ersten Hälfte bereits im Alleingang entscheiden können. Der ÖFB-Teamspieler scheiterte erst mit einem Flachschuss (8.) und dann aus guter Position in einer Eins-gegen-Eins-Situation an Hartberg-Torhüter Rene Swete (9.).