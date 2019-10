Meinungsforscher Peter Hajeks dazu: „Es zeigt sich, wie schnell sich die Wähler neuen Gegebenheiten anpassen. Nur jeder fünfte ÖVP-Wähler vermeint Stabilität beim blauen Koalitionspartner (18 Prozent) zu finden, jedoch jeder Vierte sieht diese in einer Koalition mit den Grünen (27 Prozent) oder jeder Fünfte mit Grünen und NEOS (21 Prozent) vorhanden. Auffallend die Grünwähler: 25 Prozent sähen mehr Stabilität gemeinsam mit den NEOS in einer Koalition mit Kurz. Satte 56 Prozent meinen, dass eine Zweierkoalition mit der ÖVP am stabilsten wäre.“