Villachs „Adler“ ließen mit dem 6:7 n. V. gegen Innsbruck die Chance aus, die Eisbullen erstmals von der Spitze zu verdrängen, fielen gar auf Rang vier zurück. Für Salzburg werden mit dem Sonntag-Gang zu den Vienna Capitals (am Freitag 6:1 gegen Fehervar) freilich Erinnerungen wach: Mit 1:3 in Spiel sieben kam Mitte April in Wien das K. o. in der Halbfinalserie, war für die Bulls noch unter Chefcoach Brucker der Urlaubsschein unterschrieben. „Da bleibt immer was im Kopf, sie haben uns im Frühjahr ausgeknockt. Aber jetzt ist es eine neue Saison, sind die Teams verändert“, sieht es Brent Regner, der Dienstag zum dritten Mal Vater eines Sohnes (Jake) geworden ist. „Und jedes Baby kam in einem anderen Land zur Welt“, schmunzelte der Defender nach dem Donnerstag-Training. In dem das Team Hochkofler zum 25. Geburtstag hoch leben ließ.