Kurz nach 14.30 Uhr war der 43-Jährige mit einem Klein-Lkw auf der Loferer Straße in Kirchdorf in Richtung St. Johann unterwegs, als er plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. „Er beschädigte mehrere Leitpflöcke, lenkte das Fahrzeug wieder auf die Straße zurück, geriet dann auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Pkw am Außenspiegel“, heißt es vonseiten der Polizei.