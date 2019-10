Wer kennt diesen Fundhund? Am Freitag, den 27.09.2019 ist er in Wien 1220 in der Siebenbürger Strasse (Bushaltestelle Kagraner Anger) auf der Wiese so gegen halb 11 vormittags zugelaufen. Das Brustgeschirr hatte er oben, Leine war keine dabei. Er dürfte einige Tage unterwegs gewesen sein, das Brustgeschirr war verdreckt, , die Fußballen geschwollen. Es handelt sich um einen männlichen Jack Russell-Mischling, er ist nicht kastriert. Er wird um die drei Jahre geschätzt und ist sehr zutraulich und kuschelbedürftig, jedoch auch unsicher. Er wird in 1220 gut betreut. Hinweise bitte an Tel.: 0678/121 59 25.