„Für mich war immer klar: Ich möchte etwas bewegen“, sagt der Kärntner Familienvater Gerhard Huber im Gespräch mit der „Krone“. Dieser Gedanke ist ihm gerade in der Zeit gekommen, die für ihn am schwersten war: in der tiefsten Phase seiner Depression. Er hat begonnen, alles aufzuschreiben. Über das Internet wurden Medien auf ihn aufmerksam, es folgten Auftritte im ARD, ORF und in anderen Sendern, vier Bücher und unzählige Vorträge.