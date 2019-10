Der Ex-Ehemann (28) jener Kärntnerin, die am Dienstag bei der Explosion einer Paketbombe schwer verletzt worden ist, hat gestanden. Er befindet sich in Haft. Ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen ist ein 29 Jahre alter Freund des Mannes. Brisantes Detail: Der 29-Jährige ist Soldat, der Ex-Ehemann war in der Vergangenheit ebenfalls für das österreichische Bundesheer tätig. Das 27-jährige Opfer wurde indes bereits zum zweiten Mal operiert.