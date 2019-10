„Er war ein besonders lieber Mensch“

Die Aufzucht von seltenen Schweinerassen so natürlich wie möglich war neben der Familie der ganze Lebensinhalt des Vaters dreier erwachsener Söhne. Die Produkte von Franz U. waren sehr bekannt und begehrt. „Wir sind alle zutiefst erschüttert. Er war mit Leib und Seele Bauer und ein besonders lieber Mensch. Nur ganz selten einmal gönnte er sich ein paar Tage Urlaub in einer Therme“, so Rudi R. (65) aus Vösendorf.