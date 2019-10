Weil er 20 Kängurus absichtlich mit dem Auto überfuhr, muss ein australischer Teenager jetzt mit einer hohen Geldstrafe oder sogar Gefängnis rechnen. Dem 19-Jährigen wird zur Last gelegt, die Tiere mit seinem Auto am Wochenende in einem kleinen Ort an der Südostküste getötet zu haben, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Australische Medien berichteten von einem „Massaker“ an den Wappentieren des Landes.