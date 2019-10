Ein ungewöhnlicher Besucher hat sich am Dienstag in ein Dirndl-Geschäft im italienischen Dolomitenort Cortina d‘Ampezzo verirrt. Ein Hirsch sei in das Verkaufslokal eingedrungen, als die Verkäuferin gerade mit Dekorationsarbeiten beschäftigt war, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA.