Mit Abnehmprodukt in den Startlöchern

Auch in den USA werden die M.A.N.D.U.-Pläne nun Realität. Im März 2018 unterschrieb der Franchise-Nehmer den Vertrag. Mehr als 300 Standorte sind in Nordamerika geplant, „sechs bis sieben derzeit offen“, so Kaufmann. Für weitere 25 wurden zuletzt die Geräte ausgeliefert. „Normal kommen Konzepte von Amerika nach Europa, dass uns das von Linz aus gelingt, ist schön“, so Kaufmann, der in den USA 2020 auch ein Abnehmprodukt auf den Markt bringt. Die Firma wurde schon gegründet. Den SlimCube, dank dem Fettmasse abgenommen werden soll, wird’s in fünf Geschmacksrichtungen geben.