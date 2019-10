Ein blaues Auge, eine Kurzhaarfrisur und psychische Probleme – die Folgen des Angriffs eines brutalen Trios. Am 9. September startete die 16-Jährige einen Kurs, um den Einstieg ins Berufsleben leichter zu schaffen. Dort schloss sie Freundschaften. Am 25. September rief plötzlich eine Freundin einer Kurskollegin an, wollte sich mit ihr treffen. Am vereinbarten Ort wartete ein Trio (alle 13) auf die Linzerin.