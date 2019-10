Ein 55-jähriger Autolenker fuhr am Montag um 19.47 Uhr mit seinem Pkw in Bad Ischl auf der B 158 Richtung Strobl. Auf Höhe des Hauses Salzburgerstraße 150, der sogenannten „Nussenseekreuzung“, streifte der Wagen einen dunkel gekleideten Radfahrer, der unbeleuchtet in dieselbe Richtung fuhr.