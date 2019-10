Porträt auf einer Wand

Ein Pensionist, der als Taxler ein wenig dazu verdient, rümpft aber die Nase, als die „Krone“-Delegation in der 500.000-Einwohner-Metropole das Baltic Triangle ansteuern will. In Hafen-Nähe ist der omnipräsente Deutsche bereits im Dezember auf einer Wand mit einem riesigen Porträt verewigt worden. „Ich bin seit 50 Jahren Everton-Fan, ich bringe Sie dorthin. Aber diesen Klopp schaue ich nicht an!“ Tatsächlich: Beim Stopp vorm gemalten „King Klopp“ blickt der Anhänger des Stadt-Rivalen demonstrativ in die andere Richtung. Klopp strahlt heller als alles andere in Liverpool.