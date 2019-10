In der SPÖ wurden 24 Stunden nach dem schlechten Abschneiden bei der Nationalratswahl die Weichen neu gestellt: Am Montagvormittag kündigte Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda seinen Rücktritt an, schon am Abend wurde ein Nachfolger aus dem Hut gezaubert: Christian Deutsch, zuletzt Wahlkampfleiter der mäßig erfolgreichen SPÖ-Kampagne, soll nun das Ruder für die Sozialdemokraten herumreißen. Während Drozda als Vertrauter von Ex-Kanzler Christian Kern galt, wird Deutsch eine Nähe zu dessen Vorgänger Werner Faymann nachgesagt.