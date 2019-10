Wolf Dieter G. (30) soll, wie berichtet, am 11. Jänner eine 18-Jährige am Linzer Bahnhof angesprochen und sich als Polizist ausgegeben haben. Er soll das verängstigte Mädchen in einem Auto massivst vergewaltigt haben. Der bereits amtsbekannte Verdächtige konnte rasch ausgeforscht werden. Ihm drohen fünf bis 15 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft Linz hat aber überdies die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.