Am 21. Juni gegen 7 Uhr wurde der Mann das letzte Mal in der Seniorenresidenz gesehen. Er leidet an Demenz und muss Medikamente einnehmen. Die Polizei befürchtet einen Unfall. Alle bisherigen Ergebnisse verliefen ohne Erfolg. Daher hat nun ein Erwachsenenvertreter das Einverständnis für die Öffentlichkeitsarbiet erteilt.