In der SPÖ kracht es nach dem historisch schlechten Wahlergebnis. Jetzt folgte die erste personelle Konsequenz: Parteimanager und Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda geht! „Ein Wahlergebnis wie gestern muss Konsequenzen haben“, teilte Drozda am Montag mit. Er wolle mit diesem Schritt einen Reformprozess in Gang setzen. In der Politik bleiben will der 54-Jährige trotzdem.