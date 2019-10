Polizeieinsatz am Sonntagnachmittag in einem Wiener Schwimmbad: Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, ein erst 13 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt zu haben. Nach Angaben der Polizei kam es zu „unsittlichen Berührungen“ des Mannes, woraufhin sich der Teenager an einen der Badegäste wandte. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.