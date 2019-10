Nicht mit einem solchen Ansturm gerechnet

Das „Metropol“ war so überfüllt, dass fast kein Durchkommen mehr war. Mit diesem Ansturm und solch einer Feierlaune hatte man offenbar nicht gerechnet. Das Bier ging aus. Das tat der Party zunächst keinen Abbruch - zahlreiche Paletten Bier wurden herangeschafft, damit die grünen Fans nicht auf dem Trockenen saßen. Zur Not musste die Öko-Partei sogar auf Dosen zurückgreifen - Mehrweggebinde waren offenbar so kurzfristig nicht aufzutreiben.