Bei zwei Bränden im Flüchtlingslager Moria und einem daneben gelegenen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos sind am Sonntag eine Mutter und ihr Kind in einer Containerwohnung ums Leben gekommen. Im Anschluss kam es in dem überfüllten Auffanglager zu Unruhen, die Polizei setzte Tränengas gegen die Migranten ein. Auch am Montag war die Lage äußerst angespannt. Wie das Feuer ausgebrochen war, blieb zunächst unklar.