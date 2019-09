In der Nacht auf Mittwoch kam der Täter der Polizei noch davon: Der 40-Jährige brach spätnachts die Holztür zum Büro eines Hotels in Längenfeld auf, verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Tresor und ließ daraus Wertgegenstände und Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages mitgehen. Doch mit dem Einbruch kam der Einheimische nur einmal davon. In der Nacht auf Freitag drang er erneut in denselben Betrieb ein und nahm diesmal einen anderen Tresor ins Visier, aus dem er abermals Geld in Höhe eines niederen vierstelligen Eurobetrages stahl.