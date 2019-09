Windpark Stubalpe könnte früher kommen

So wird es künftig pro Jahr 36 Millionen Euro für Fotovoltaik-Anlagen geben, ebenso mehr Fördermittel für Kleinwasserkraftwerke. Bei der Windkraft werden Gelder vorgezogen, um Projekte, die in der Warteschleife sind, rascher umsetzen zu können. In der Steiermark könnte davon etwa der geplante Windpark auf der Stubalpe, der in erster Instanz mit 17 Rädern genehmigt wurde, profitieren, heißt es bei der Energie Steiermark.