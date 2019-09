Auf einer griechischen Fähre mit mehr als 600 Menschen an Bord ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Schiff befand sich auf dem Weg vom griechischen Igoumenitsa nach Venedig in Italien. Die Besatzung konnte den Brand unter Kontrolle bringen. „Alle Menschen sind wohlauf“, sagte ein Sprecher der griechischen Küstenwache im TV.