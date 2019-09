Verbot für Kostüme und Masken

Mit Blick auf einen Schusswaffenangriff in einem Kino in Aurora im Bundesstaat Colorado, bei dem vor sieben Jahren zwölf Menschen getötet und 70 weitere verletzt worden waren, hatten einige Kinos bereits zuvor angekündigt, Kostüme, Masken und Gesichtsfarbe während der „Joker“-Vorstellungen zu verbieten. In Aurora hatte am 20. Juli 2012 ein Angreifer bei einer Premiere des Films „Batman - The Dark Knight Rises“ wahllos ins Kinopublikum gefeuert. Vor Gericht erschien der Täter später mit orangerot gefärbten Haaren wie der „Joker“.