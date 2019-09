In zwei Tagen wird gewählt - für die Spitzenkandidaten der Parteien ist der „Auftakt zur Schlussoffensive“, wie ÖVP-Chef Sebastian Kurz es am Freitag vor der Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse nannte, angebrochen. Dabei warnte Kurz abermals vor einer Koalition gegen die ÖVP. Erzielten Rot-Grün-Pink gemeinsam nur je einen Prozentpunkt mehr als bei der EU-Wahl, „dann heißt die nächste Bundeskanzlerin Pamela Rendi-Wagner“, erklärte er vor rund 300 Sympathisanten und Funktionären. Dann werde das Land „ganz anders aussehen, als wir uns das alle wünschen“, so Kurz.