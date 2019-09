Er bat die junge Mutter, nicht sein Leben zu zerstören. Ob er ihr das Leben genommen hat, sollen weitere DNA-Spuren am Tatort, an der Leiche sowie in einem sichergestellten Paar Sportschuhe zeigen. Verteidiger Hans Gradischnig: „Warten wir die Auswertungen ab. Ich gehe davon aus, dass mir keine belastenden Hinweise vorenthalten werden.“